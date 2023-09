Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Oberkirch, Nußbach - Flackern im Kirchturm

Oberkirch (ots)

Am Montagabend gegen 19:40 Uhr wurde ein "Flackern" in einem Kirchturm in der Renchtalstraße gemeldete. Bei der Überprüfung durch Einsatzkräfte der Feuerwehr konnte festgestellt werden, dass der Kirchturm mit rötlich leuchtenden Strahlern angestrahlt wurde. Da zu diesem Zeitpunkt ein Unwetter mit starkem Regen und Blitzen in der Region herrschte, nahm man zunächst ein vermeintliches Feuer aus dem Turm heraus wahr. Das Pfarrhaus wurde vorsorglich von der Feuerwehr überprüft. Es war weder Rauchgeruch noch Feuer feststellbar.

/ph

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell