LPI-J: Von Straße gerutscht

Weimar (ots) - In Weimar eingesetzte Unterstützungskräfte führten am Sonntagabend in Weimar Nord bei einem 33-Jährigen eine Personenkontrolle durch. Hierbei stellte sich heraus, dass gegen den Weimarer ein Haftbefehl bestand. Da er die von ihm geforderte Geldstrafe von mehr als 5.000 Euro nicht zahlen konnte, wurde er einer Justizvollzugsanstalt zugeführt. Zusätzlich fanden die Beamten bei dem Mann eine geringe Menge Betäubungsmittel. Die Drogen wurden beschlagnahmt. ...

