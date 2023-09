Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt, Niederbühl - Attackiert

Zeugen gesucht

Rastatt (ots)

Nach mehreren verdächtigen Vorfällen am späten Montagabend in Niederbühl haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt Ermittlungen eingeleitet. Derzeitigen Erkenntnissen zufolge soll ein 24-Jähriger gegen 22.30 Uhr in der Straße "Am Krebsbach" nach eigenen Angaben von sechs unbekannten Männern während eines Spaziergangs mit zwei Pkw abgepasst worden sein. Die Unbekannten hätten den Mittzwanziger in der Folge mit Schlägen und Tritten traktiert, bevor ihm mit mehreren Blessuren die Flucht gelang. Im weiteren Verlauf sollen die Angreifer den 24-Jährigen in der "Hansjakobstraße" erneut aufgespürt und ihn sowie eine Begleiterin mit einer mutmaßlichen Schreckschusswaffe bedroht haben. Mehrere unabhängige Zeugen sollen in diesem Zusammenhang auch Schüsse vernommen haben. Letztlich ergriffen die sechs Männer mit ihren Fahrzeugen unerkannt die Flucht. Eine ärztliche Versorgung des 24-Jährigen war nicht erforderlich. Die Hintergründe der Geschehnisse und die möglichen Bezüge der Beteiligten zueinander sind Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werde unter der Rufnummer 07222 761120 um Kontaktaufnahme gebeten.

