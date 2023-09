Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kuppenheim - Verkehrsunfall

Kuppenheim (ots)

Nach einem Verkehrsunfall am Montagmorgen entstand auf der B462 ein Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Als eine 38-Jährige Autofahrerin in ihrem Kia von der Bundesstraße die Abfahrt "Kuppenheim-Ost" befuhr, kam sie aus bislang unbekannten Gründen ins Schleudern und kollidierte mit einer angrenzenden Betonmauer. Während der Wagen abgeschleppt werden musste, dürfte die Frau ohne Blessuren davongekommen sein. Dennoch wurde sie zur Untersuchung vorsorglich mit einem Rettungswagen in ein umliegendes Krankenhaus gebracht.

