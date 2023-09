POL-OG: Schutterwald, Höfen - Trafohäuschen in Brand

Baden-Baden (ots) - Einer bislang unbekannten Frau gelang es im Verlauf des Montagmittags in der Kaiser-Wilhelm-Straße einen Senior um seine Armbanduhr zu erleichtern. Die etwa 40 bis 50 Jahre alte, als korpulent und mit dunklem Teint beschriebene Unbekannte sprach den Anwohner kurz vor 15 Uhr auf der Straße in englischer Sprache an. Hierbei soll sie ihn massiv bedrängt und wiederholt am Arm festgehalten haben. Als der ...

mehr