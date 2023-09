Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg, Waltersweier - Einbrecher gestellt

Offenburg (ots)

Zu einer Körperverletzung im Zuge eines Einbruchs kam es am Sonntagabend gegen 18.10 Uhr in der Straße "Zum Kinzigdamm". Eine Frau beobachtete hierbei zunächst, wie ein Mann ihre Gartenhütte nach Diebesgut durchsuchte. Ein im Außenbereich stehendes Fahrrad ordnete die 56-Jährige dem Einbrecher zu und nahm dieses in ihren Besitz, um so eine mögliche Flucht des 37-Jährigen zu verhindern. Besagter folgte daraufhin der Frau und versuchte sein Fahrrad zurück zu erlangen, weshalb diese einen Nachbarn verständigte. Der Herbeigerufene hielt im Zuge dessen das Gartentor des umzäunten Geländes zu. Um flüchten zu können, warf der 37-Jährige daraufhin sein Fahrrad gegen den Nachbarn, sprang über das Gartentor und ging mit Fäusten auf den 49-Jährigen los. Es kam zu einer Rangelei, bei welcher beide Beteiligten leichte Verletzungen erlitten. Beim Eintreffen der alarmierten Polizeibesatzung wurde der Amtsbekannte festgestellt und belehrt. Dieser muss sich nun unter anderem wegen Körperverletzung und Einbruch verantworten. Die Beamten des Polizeireviers Offenburg haben die entsprechenden Maßnahmen in die Wege geleitet.

/gi

