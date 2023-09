Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Widerstand geleistet

Offenburg (ots)

Mit den Kosten seiner Ingewahrsamnahme und einem Ermittlungsverfahren wegen Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte muss sich seit dem frühen Sonntagmorgen ein 21-Jähriger auseinandersetzen. Auf das Geschrei von einem Parkplatz in der Marlener Straße, in der Nähe der dortigen Diskothek, wurden Beamte des Polizeireviers Offenburg am frühen Sonntagmorgen gegen 4:30 Uhr aufmerksam. Wie sich herausstellte, waren Freunde und Mitarbeiter eines Sicherheitsdienstes gerade damit beschäftigt, einen 21-Jährigen zurückzuhalten. Dieser beabsichtigte offenbar eine andere Person körperlich anzugehen. Kurzzeitig konnte der junge Mann durch die Beamten beruhigt werden, bis er erneut auf den Kontrahenten zu rennen wollte. Daraufhin musste er in Gewahrsam genommen werden, wogegen er sich massiv wehrte, um sich trat und weiter ankündigte, die andere Person schlagen zu wollen. Schlussendlich musste er die Nacht in polizeilichem Gewahrsam verbringen.

