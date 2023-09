Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Einbruch

Kehl (ots)

Die Beamten des Polizeireviers Kehl ermitteln aktuell aufgrund eines Einbruchs in einem Lokal auf der Hauptstraße und dem Aufbruch von zwei darin aufgestellten Spielautomaten. Unbekannte verschafften sich am Sonntag in der Zeit von 5:00 Uhr bis 18:00 Uhr durch das Aufhebeln einer Tür Zutritt zu den Räumlichkeiten und brachten den Bargeldinhalt der Automaten in ihren Besitz. Der entstandene Sachschaden an der Tür kann derzeit noch nicht ermittelt werden.

/ju

