POL-KS: Wohnungsbrand in Wolfhager Straße: Keine Verletzten; Ursache noch unklar

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold: Am gestrigen Donnerstagnachmittag wurden Feuerwehr und Polizei gegen 15 Uhr zu einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in der Wolfhager Straße gerufen. Wie sich herausstellte, war in einem Zimmer im 4. Obergeschoss des Hauses nahe der Siemensstraße ein Feuer ausgebrochen und hatte den Raum erheblich beschädigt. Durch den Einsatz der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden. Nach erster Einschätzung der am Brandort eingesetzten Beamten des Polizeireviers Nord war ein Schaden von etwa 15.000 Euro entstanden. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Alle Bewohner hatten das Haus rechtzeitig verlassen können. Aufgrund des Feuerwehreinsatzes musste die Wolfhager Straße bis etwa 15:50 Uhr voll gesperrt werden.

Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die weiteren Ermittlungen werden von den Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo geführt und dauern an.

