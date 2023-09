Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Mahlberg - E-Scooter gestohlen

Mahlberg (ots)

Am Montagnachmittag gegen 14:40 Uhr wurde ein unverschlossener E-Scooter von zwei Jugendlichen vor einem Einkaufsladen in der Industriestraße entwendet. Im Rahmen der Fahndung wurde ein 14-Jähriger auf einem E-Scooter in der Keltenstraße gesehen. Beim Erkennen der Polizeistreife versteckte sich der Jugendliche zuerst hinter einem Auto, bevor er mit dem zuvor gestohlenen Fahrzeug über einen Fußweg in den Markgrafenweg, die Römerstraße in Richtung Friedhof flüchtete. Hinter dem Friedhof konnte er angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Der E-Scooter wurde sichergestellt. Der zweite, mutmaßliche Dieb konnte nicht mehr angetroffen werden. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 14-Jährige einem Elternteil überstellt.

/ph

