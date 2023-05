Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Raub von Ringen

Speyer (ots)

Bereits am vergangenen Donnerstag, den 23.05.2023, spazierte die 85-jährige später Geschädigte entlang der Gayerstraße, als gegen 17.00 Uhr ein beigefarbener Mercedes-Benz neben ihr hielt. Die Beifahrerin des PKW stieg aus und bot der älteren Frau Goldschmuck an. Im weiteren Verlauf des Gesprächs gab die Unbekannte an, die Ringgröße der Geschädigten messen zu wollen. Diese äußerte jedoch ihren entgegenstehenden Willen, woraufhin die Unbekannte die zur Faust geballten Hände der Geschädigten gewaltsam öffnete und ihr zwei Goldringe von den Fingern entriss. Anschließend fuhr das Fahrzeug in Richtung der Schraudolphstraße davon.

Die unbekannte Frau wurde wie folgt beschrieben: weiblich, Mitte 30, korpulent, braune lange Haare zum Pferdeschwanz gebunden. Bei dem Fahrer des PKW soll es sich um einen Mann gehandelt haben, der nicht näher beschrieben werden kann.

Wer in diesem Zusammenhang Hinweise geben kann, wird gebeten sich mit der Polizei Speyer telefonisch oder per E-Mail in Verbindung zu setzen (Tel. 06232 / 137-0, E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.)

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell