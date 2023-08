Polizeipräsidium Ulm

Laichingen - Einbrecher im Industriegebiet

Am Wochenende brach ein Unbekannter in zwei Firmen in Laichingen ein.

Zwischen Samstag 23.45 Uhr und Sonntag 7.50 Uhr brach ein Unbekannter in die Gebäude im Laichinger Industriegebiet ein. In beiden Firmen fand er wohl nicht viel Brauchbares. Mit etwas Bargeld flüchtete er unerkannt. Den Schaden an den Gebäuden in der Carl-Benz-Straße und der Graf-von-Zeppelin-Straße schätzt die Polizei auf mehrere tausend Euro. Das Polizeirevier Ehingen nahm die Ermittlungen auf und nimmt Hinweise von Zeugen unter Tel. 07391/588-0 entgegen.

