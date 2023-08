Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto verliert Anhänger

Am Montag verursachte ein verlorener Anhänger bei Ulm einen Schaden.

Ulm (ots)

Kurz vor 13 Uhr war ein 58-Jähriger mit seinem VW auf dem Kurt-Schumacher Ring bei der Einmündung zur Eselsbergsteige unterwegs. Dort löste sich der Anhänger von seinem Auto und machte sich selbstständig. Der Anhänger geriet in den Gegenverkehr. Eine entgegenkommende 71-Jährige Fahrerin sah den Anhänger kommen und stand bereits mit ihrem Skoda. Der Anhänger stieß mit geringer Geschwindigkeit frontal gegen den Skoda. Die Polizei Ulm-West nahm die Ermittlungen auf. Sie schätzt den Schaden am Skoda auf 2.000 Euro sowie am Anhänger auf mehrere hundert Euro.

