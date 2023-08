Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Geislingen a.d. Steige - Pedelec verschwunden

Am Sonntag stahl ein Unbekannter ein Pedelec in Geislingen.

Der Diebstahl ereignete sich zwischen 18 Uhr und 18.30 Uhr. Ein 57-Jähriger stellte sein Pedelec in der Karlstraße ab. Der Mann sicherte das Fahrrad gegen das Wegfahren mit einem Scheibenschloss. Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen nahm ein Unbekannter das Pedelec samt Schloss an sich und trug es vermutlich weg.

Die Polizei Geislingen (Telefonnummer 07331/9327-0) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Zeugenhinweise. Beim gestohlenen Fahrrad handelt es sich um ein schwarzes Pedelec der Marke "Cube". An der Federgabel sollen wohl auffallende Aufkleber der Marke "Red Bull" angebracht sein.

Hinweis der Polizei:

Sichern Sie ihr Fahrrad vor Diebstahl. Schließen Sie Ihr Fahrrad am besten an einem festen Fahrradständer oder an einem anderen fest verankerten Gegenstand an. Den besten Diebstahl-Schutz bieten stabile Ketten-, Bügel- oder Faltschlösser.

David Gonnermann, Tel. 0731/188-1111

