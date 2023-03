POL-PB: Warnung vor Betrugsanrufen

Paderborn (ots) - (CK) - Am Montagnachmittag (27.03., 16.30 Uhr) ging eine 57-jährige Frau aus Paderborn zu Fuß über den Parkplatz eines Discountmarktes an der Benhauser Straße. In dieser Situation parkte ein dunkler Kleinwagen aus einer Parklücke aus und fuhr dann auf die Frau zu. In dem Auto befanden sich etwa drei bis vier jüngere Männer; der Fahrer wurde ...

mehr