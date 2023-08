Ulm (ots) - / Die Polizei nahm am frühen Freitagmorgen (04.08.23) in Lauterstein einen Verdächtigen auf der Flucht vorläufig fest. Gegen 2.40 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie mehrere Personen in ein Geschäft in der Hauptstraße einbrachen, weshalb er die Polizei verständigte. Die Polizei rückte mit mehreren ...

mehr