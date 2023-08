Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (GP) Lauterstein - Gemeinsame Pressemitteilung von Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei: Mutmaßlicher Einbrecher in Untersuchungshaft

Ulm (ots)

/ Die Polizei nahm am frühen Freitagmorgen (04.08.23) in Lauterstein einen Verdächtigen auf der Flucht vorläufig fest.

Gegen 2.40 Uhr beobachtete ein Zeuge, wie mehrere Personen in ein Geschäft in der Hauptstraße einbrachen, weshalb er die Polizei verständigte. Die Polizei rückte mit mehreren Streifen aus. Zeitgleich flüchteten die Personen mit einem Pkw. Die Beamtinnen und Beamten fahndeten nach dem flüchtigen Fahrzeug. Das stellten die Ermittler kurze Zeit später in der nahen Umgebung fest. Ebenso wie einen Verdächtigen, den die Polizei vorläufig festnahm. Noch am Freitag wurde der Verdächtige, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ulm, beim Amtsgericht Ulm dem Haftrichter vorgeführt. Dieser erließ einen Haftbefehl gegen den 47-Jährigen Mann mit georgische Staatsbürgerschaft wegen Diebstahls. Der Mann befindet sich nun in einer Justizvollzugsanstalt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen der Staatsanwaltschaft Ulm und Polizei dauern an.

Nadine Schmelzer, Staatsanwaltschaft Ulm, Tel.: 0731 189-1442

Thomas Hagel, Polizeipräsidium Ulm, Tel.: 0731 188-1111

