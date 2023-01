Polizeidirektion Ratzeburg

POL-RZ: Feuer am Bargteheider Schulzentrum

Ratzeburg (ots)

31. Januar 2023 | Kreis Stormarn - 30.01.2023 - Bargteheide

Gemeinsame Medieninformation der Staatsanwaltschaft Lübeck und der Polizeidirektion Ratzeburg

Gestern Abend (30. Januar 2023) kam es gegen 20:30 Uhr zu einem Feuer in der Emil-Nolde-Schule in Bargteheide.

Nach derzeitigem Erkenntnisstand wurde der Seiteneingang der Grundschule gewaltsam geöffnet und in einem Abstellraum im Obergeschoss brach ein Feuer aus. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. Der entstandene Sachschaden wird auf 500.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand. Bereits in der Nacht zuvor (30. Januar 2023) kam es gegen 03:00 Uhr zu einem Einbruch und Sachbeschädigungen an der Emil-Nolde-Schule und gegen die Hauswand des benachbarten Kopernikus- Gymnasiums wurde ein sogenannter "Molotowcocktail" geworfen, der glücklicherweise nicht zu einem Brand führte.

Aufgrund der Spurenlage ermittelt die Kriminalpolizei Ahrensburg wegen des Verdachts der Brandstiftung und sucht Zeugen. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Personen beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Brand oder dem Einbruch machen? Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Ahrensburg unter der Telefonnummer: 04102/ 809-0 entgegen.

Dr. Jens Buscher, Pressesprecher der Staatsanwaltschaft Lübeck

Jacqueline Fischer, Pressesprecherin der Polizeidirektion Ratzeburg

Hinweise: Nachfragen zu dieser Medieninformation richten Sie bitte an die Pressestelle der Polizeidirektion Ratzeburg.

