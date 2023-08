Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Auto geknackt

Am Montag stahl ein Unbekannter in Ulm Zigaretten aus einem Auto.

Ulm (ots)

Zwischen 18 und 23.40 Uhr stand der Volvo eines 56-Jährigen in der Alpenstraße. Ein Unbekannter schlug in diesem Zeitraum eine Seitenscheibe ein. Über diese gelangte er in das Innere des Fahrzeugs. Dort suchte er nach Brauchbarem. Er fand eine Schachtel Zigaretten. Die nahm er mit und flüchtete. Das Polizeirevier Ulm-Mitte nahm die Ermittlungen auf.

