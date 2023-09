Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Ohlsbach - Betäubungsmittel sichergestellt

Ohlsbach (ots)

Bei der Überprüfung einer Wohnung im "Bühlweg" konnten am Montagnachmittag unter anderem Betäubungsmittel aufgefunden werden. Im Zuge einer Durchsetzung von Platzverweisen und Hausverboten wurde die herbeigerufene Streifenbesatzung auf zwei E-Bikes und diverse Rauchutensilien in besagter Wohnung aufmerksam. Es stellte sich heraus, dass eines der Fahrräder bereits aufgrund Diebstahls ausgeschrieben war. Des Weiteren konnte in einer Tasche eine kleinere Menge Betäubungsmittel sichergestellt werden. Die entsprechenden Anzeigen wurden durch die Beamten des Polizeiposten Gengenbach in die Wege geleitet.

/ph

