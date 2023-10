Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231017.8 Brunsbüttel: Motorschiff kollidiert mit Leitwerk des Vorhafens

Brunsbüttel (ots)

Am Montag (16.10.23) kollidierte ein Motorschiff (Heimathafen: Panama) mit dem elbseitigen Leitwerk des Vorhafens der Alten Schleusen in Brunsbüttel. Die ersten Ermittlungen an Bord ergaben, dass das Schiff beim Passieren des Stromschnittes in eine Backborddrehung versetzt wurde, die selbst durch ein Voll-Zurück Manöver nicht mehr aufgehalten werden konnte. Das Schiff kollidierte daraufhin mit zwei Dalben des genannten Leitwerks. Am Schiff und Leitwerk entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Es kam zu keinen Personenschäden, keinem Wassereinbruch und keinem Austreten von Betriebsstoffen. Die BG-Verkehr ordnete aufgrund des Schadens am Schiff ein Weiterfahrverbot bis zur Bestätigung der Klasse an. Die Ermittlungen dauern an.

