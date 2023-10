Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231017.5 Brunsbüttel: Diebstahl während des Einkaufens

Brunsbüttel (ots)

Am vergangenen Samstag hat ein Unbekannter eine Seniorin in einem Supermarkt in Brunsbüttel bestohlen. Der Täter erbeutete ein Portemonnaie, die Polizei sucht nun nach Zeugen.

Im Zeitraum von 14.00 Uhr bis 15.30 Uhr hielt sich die Anzeigende bei Edeka in der Kaufhausstraße auf. Bei sich hatte die Dame eine Handtasche, in der sie ihre Geldbörse verwahrte. Als die Frau noch in dem Geschäft ihr Portemonnaie aus der Tasche nehmen wollte, bemerkte sie den geöffneten Reißverschluss und das Fehlen ihres Eigentums. Eine verdächtige Person hatte die 80-Jährige nicht bemerkt. Der ihr entstandene Schaden beläuft sich auf etwa hundert Euro.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Brunsbüttel unter der Telefonnummer 04852 / 60240 entgegen.

Merle Neufeld

