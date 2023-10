Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231017.3 Sankt Michaelisdonn: Versuchter Einbruch in Sozialkaufhaus

Sankt Michaelisdonn (ots)

Am vergangenen Wochenende haben Unbekannte versucht, in das Sozialkaufhaus in Sankt Michaelisdonn einzudringen. Das Vorhaben schlug fehl, es entstand lediglich Sachschaden.

Im Zeitraum vom vergangenen Donnerstag, 21.30 Uhr, bis zum gestrigen Montag, 08.00 Uhr, machten sich Einbrecher an einer Tür und an Fenstern der gemeinnützigen Einrichtung in der Westerstraße zu schaffen. Das Eindringen in das Objekt gelang den Tätern nicht. Die Höhe des bei dem Einbruchsversuch entstandenen Sachschadens ist noch unklar.

Hinweise auf die Täter gibt es bis jetzt nicht. Zeugen, die an dem Objekt verdächtige Personen beobachtet haben, sollten sich mit der Kripo in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell