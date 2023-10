Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231016.9 Horst: Beim Einkaufen bestohlen

Horst (ots)

Während des Shoppens eines Mannes in einem Markt in Horst hat ein Dieb zugeschlagen und den Senior bestohlen. Im Nachhinein erinnerte sich der Geschädigte an eine sonderliche Begegnung, vermutlich mit dem Täter.

Um 09.40 Uhr befand sich der Anzeigende bei Aldi im Horster Viereck. Er war mit einem Einkaufswagen unterwegs, seine Geldbörse verwahrte er in seiner Jackentasche. In einem der Gänge kam ihm ein Mann, ebenfalls mit einem Wagen, entgegen und versperrte dem Anzeigenden mehrfach den Weg. Schließlich schaffte der 69-Jährige es doch, an dem Unbekannten vorbeizuschieben. An der Kasse stellte der Rentner dann fest, dass sein Portemonnaie fehlte. Später meldete sich eine Zeugin, die eine zweite verdächtige Person beobachtet hatte, die dem Bestohlenen im Zuge des Ausweichmanövers von hinten sehr nahekam. Möglicherweise agierten die beiden verdächtigen Personen gemeinsam, um den Kunden zu bestehlen.

Laut der Zeugin war der Mann mit Einkaufswagen 55 Jahre alt, 180 bis 185 cm groß. Er trug ein blauweiß kariertes Hemd, eine dunkle Weste und hatte eine Kopfbedeckung tief ins Gesicht gezogen. Er sah ungepflegt aus und besaß einen Drei-Tage-Bart. Die zweite männliche Person war dick, deutlich kleiner, etwa 25 Jahre alt und trug ein weißes Hemd, einen schwarzen Blouson und eine schwarze, elegante Hose. Sie hatte einen Vollbart.

Hinweise in dieser Sache nimmt die Polizei in Horst unter der Telefonnummer 04126 / 6299930 entgegen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell