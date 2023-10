Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231016.5 Schlichting: Ortstafeln entwendet

Schlichting (ots)

Durch den Diebstahl mehrerer Ortstafeln ist der Gemeinde Schlichting in der vergangenen Woche ein nicht unerheblicher Schaden entstanden. Die Polizei sucht nun nach Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können.

Von Mittwoch auf Donnerstag entwendeten Unbekannte zwei Ortstafeln. Eine stand in der Dorfstraße, Ortsein- und -ausgang in Richtung Fedderingen, die andere am Ortsein / -ausgang in Richtung Kleve. Darüber hinaus stahlen die Diebe das Straßennamensschild der Straße Schlichtinger Moor. Der Gesamtwert der Beute beläuft sich auf tausend Euro.

Hinweise auf die Diebe gibt es bisher nicht. Zeugen sollten sich daher an die Polizei in Hennstedt unter der Telefonnummer 04836 / 2559920 wenden.

Merle Neufeld

