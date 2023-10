Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231016.6 Heide: Tatverdächtige nach versuchtem Einbruchdiebstahl in Fahrzeug gefasst

Heide (ots)

Am Sonntag (15.10.23) um 2.50 Uhr fuhren drei Streifenwagenbesatzungen in die Meldorfer Straße, da es dort zu einem Pkw-Aufbruch kommen soll. Drei Personen flüchteten mit einem grauen Opel vom Tatort. Auf einem nahegelegenen Parkplatz entdeckte eine Polizeistreife die Verdächtigen und stiegen zur Kontrolle aus. Hierbei versuchten die drei Personen mit dem Fahrzeug zu flüchten und fuhren auf einen Polizeibeamten zu, der sich mit einem Sprung retten konnte. Hierbei verletzte sich dieser am Knie und ist bis auf Weiteres nicht dienstfähig. Im Bereich der Dorfstraße endete die Flucht aufgrund eines schwerwiegenden Achsschadens. Wodurch dieser Schaden entstand, ist aktuell nicht bekannt. Die drei Tatverdächtigen, ein 29jähriger, ein 35jähriger und ein 38jähriger Wesselburener, konnten in unmittelbarer Nähe zum Fahrzeug festgenommen werden. Zu einem Schaden beim Autohändler in der Meldorfer Straße ist es nach ersten Erkenntnissen nicht gekommen. Gegen die Wesselburener erfolgt ein Verfahren wegen tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte, Widerstandes gegen Vollstreckungsbeamte, nicht angepasster Geschwindigkeit und gefährlicher Körperverletzung.

