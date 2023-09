Polizei Duisburg

POL-DU: Ruhrort: Polizei sucht Zeugen nach Unfallflucht

Duisburg (ots)

Bereits in der Nacht zu Mittwoch (13. September, gegen 1 Uhr) hat ein Autofahrer mit einem grauen BMW auf Anhaltezeichen eines Polizisten nicht reagiert. Der Mann am Steuer sollte an einer Kontrollstelle in Höhe der Karl-Lehr-Brücke gestoppt und überprüft werden. Doch statt anzuhalten gab der Fahrer Gas und fuhr über die Straße Zum Container-Terminal davon. Noch bevor Polizisten die Verfolgung aufnehmen konnten, kam der Unbekannte von der Fahrbahn der Alten Ruhrorter Straße ab und landete in einem Gleisbett. Die beiden Insassen flüchteten zu Fuß.

Eine Überprüfung des Kennzeichens ergab, dass es nicht vom Straßenverkehrsamt ausgegeben war. Auch das Städtesiegel und der TÜV-Stempel waren gefälscht. Der Pkw wurde abgeschleppt. Die Polizei ermittelt nun unter anderem wegen des Verdachts des Diebstahls, der Urkundenfälschung und Verkehrsunfallflucht.

Das Verkehrskommissariat 21 sucht Zeugen des Unfalls, die Hinweise zu dem Mann am Steuer und seinem Beifahrer geben können: Telefon 0203 2800.

