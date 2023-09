Polizei Duisburg

POL-DU: Rheinhausen: Raser-, Poser- und Daterszene - Polizei und Stadt kontrollieren am Toeppersee

Duisburg (ots)

Polizei und Stadt waren am Freitagabend (15. September) bis spät in die Nacht gemeinsam am Toeppersee im Einsatz. Im Visier: Die Raser-, Poser und Daterszene.

Insgesamt kontrollierten die Polizisten 71 Autos und 85 Insassen. Sie erhoben 13 Verwarnungsgelder wegen Parkverstößen oder weil die Autos in einem nicht ordnungsgemäßen Zustand waren. Sechsmal fertigten die Beamten Ordnungswidrigkeitenanzeigen. In diesen Fällen war beispielsweise die Betriebserlaubnis aufgrund von technischen Veränderungen erloschen oder der Fahrer hatte ein Handy benutzt. Dreimal wurden Strafanzeigen geschrieben - wie in diesem Fall:

Ein Mercedes-Fahrer musste den Heimweg zu Fuß antreten. Er war nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis und hatte sich darüber hinaus unter Drogeneinfluss hinters Steuer gesetzt. Ein Urintest schlug positiv an. Ein Arzt entnahm dem Verkehrsrowdy eine Blutprobe.

Mitarbeitende der Stadt stellten darüber hinaus 73 Geschwindigkeitsverstöße rund um den Toeppersee fest. Hieraus resultierten insgesamt 59 Verwarnungsgelder sowie 14 Ordnungswidrigkeitenanzeigen. Die Raser teilen fünf Punkte in Flensburg und drei Fahrverbote untereinander auf. Negativer Spitzenreiter war hier ebenfalls ein Mercedes-Fahrer, der durch eine Tempo-30-Zone mit 72 km/h rauschte.

Original-Content von: Polizei Duisburg, übermittelt durch news aktuell