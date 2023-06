Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in Stetten - Motorroller und Pedelec beschädigt -Zeugensuche

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 20.06.2023, in dem Zeitraum zwischen 10.30 Uhr bis 12.00 Uhr, wurde ein schwarzer Motorroller von einem anderen Fahrzeug beschädigt. Durch den Anstoß kippte der Motorroller auf ein danebenstehendes Pedelec, welches auch beschädigt wurde. Der Verursache habe dies wohl bemerkt und den Motorroller sowie das Pedelec wieder aufgestellt. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Der Motorroller und das Pedelec standen im Hinterhof / bei der Ladezone eines Lebensmittelgeschäftes in der Hauptstraße. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche Hinweise zu dem Verursacherfahrzeug geben können.

