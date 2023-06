Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Rheinfelden: Verkehrsunfall - Fahrradanhänger mit Säugling überschlägt sich

Freiburg (ots)

Ein 82-jähriger Pkw-Fahrer befuhr am Dienstag, 20.06.2023, gegen 08.45 Uhr, in Obereichsel die Straße "Im Biefang" und wollte nach links in die Landstraße 139 einbiegen. Dabei übersah er eine von links kommende, vorfahrtsberechtigte 34-jährige Pedelec-Fahrerin, welche mit einem Fahrradanhänger und ihrem 8 Wochen alten Säugling unterwegs war. Im Einmündungsbereich kam es zur Kollision der beiden Fahrzeuge. Die 34-jährige Pedelec-Fahrerin stürzte zu Boden. Der Fahrradanhänger mitsamt dem Säugling überschlug sich. Der Säugling sei in dem Fahrradanhänger vorbildlich gesichert gewesen. Dadurch sei der Säugling nicht schwerer verletzt worden. Die leicht verletzte Mutter und der Säugling wurden vom Rettungsdienst in die Kinderklinik gebracht. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 2.000 Euro.

