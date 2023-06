POL-FR: Lörrach: Unfallflucht in der Salzertstraße - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots) - Am Samstag, 17.06.2023, stieg ein Unbekannter in der Bühlstraße durch ein geöffnetes Fenster in eine Hochparterre-Wohnung ein. Gegen 23.50 Uhr wollte der Bewohner das Fenster des Gästezimmers schließen, als er eine Person bemerkte, welche gerade das Zimmer durch das geöffnete Fenster verließ und zu Fuß in Richtung Stadtmitte flüchtete. Es ...

mehr