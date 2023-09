POL-DU: Vierlinden: Fußgängerin angefahren - Polizei sucht flüchtige Autofahrerin

Duisburg/Recklinghausen (ots) - Die Suche nach der vermissten 14-Jährigen aus Recklinghausen hat sich erledigt. Die Jugendliche konnte am Wochenende in Hamm gefunden werden. Es geht ihr gut. Die Fahndung wird hiermit zurückgenommen - wir bitten, das Foto der 14-Jährigen zu löschen. An dieser Stelle bedanken wir uns außerdem für die Mithilfe bei der Suche bzw. für das Teilen der Meldung. Journalisten wenden sich mit ...

