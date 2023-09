Polizei Duisburg

POL-DU: Große Menge Bargeld gefunden

47053 Duisburg (ots)

Am Samstagvormittag, 16.09.2023, wunderte sich eine 55-jährige Frau in Duisburg-Baerl auf dem Walnußweg über eine verlassene Geldtasche vor ihrer Haustüre. In dieser unscheinbaren Tasche befand sich ein vierstelliger Bargeldbetrag. Die Frau übergab den Fund der Polizei. Diese konnte den Verlierer ausfindig machen. Seine Freude war verständlicherweise riesengroß. Die Duisburger Polizei bedankt sich bei der ehrlichen Finderin.

