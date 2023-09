Polizei Duisburg

POL-DU: Großenbaum: Zivile Polizisten stellen Geldabholer nach Schockanruf

Duisburg (ots)

Donnerstagabend (14. September, gegen 23:20 Uhr), das Telefon einer Duisburger Seniorin klingelt. Am anderen Ende der Leitung eine Frau, die erzählt, dass der Sohn der Angerufenen eine schweren Autounfall gehabt habe, bei dem jemand ums Leben gekommen sei.

Was die Anrufer nicht wissen: Der Sohn und die Schwiegertochter der Seniorin sind ebenfalls in der Wohnung, bekommen den Anruf mit und können also in keinen Autounfall verwickelt sein. Dann folgt das übliche Vorgehen der Betrüger: Eine Kaution muss bezahlt werden, damit der Sohn wieder auf freien Fuß kommt. Diese - im beschriebenen Fall Bargeld und Schmuck - soll in einem Stoffbeutel vor die Tür gelegt werden. Jemand würde die Wertgegenstände dann abholen.

Die Zeugen verständigen die Polizei und berichten von dem Schockanruf.

Zivile Polizisten observierten die Anschrift und stellten gegen 0:15 Uhr bei der Abholaktion einen 37-jährigen Mann an der Hauseingangstüre am Walderbenweg.

Tipps dazu, wie man sich bei Schockanrufen richtig verhält, gibt es im Internet unter: https://duisburg.polizei.nrw/schockanrufe

