POL-DU: Stadtgebiet: Vermisste 74-Jährige wieder da

Duisburg (ots)

Die 74-Jährige, die am Mittwochabend (13. September) von einem Seniorenwohnheim an der Bonhoefferstraße in Meiderich als vermisst gemeldet wurde, konnte wohlbehalten angetroffen werden. Passanten fanden die Frau in einer Kleingartenanlage und brachten sie zurück. Die Polizei dankt der Bevölkerung für ihre Unterstützung!

Unsere bisherige Pressemitteilung: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/50510/5603119

