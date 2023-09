Polizei Duisburg

POL-DU: Obermeiderich/Wanheimerort: Auto und Mofa brennen lichterloh - Kripo sucht Zeugen

Duisburg (ots)

Mehrere Brände vom Wochenende beschäftigen derzeit die Duisburger Kriminalpolizei. In Obermeiderich und Wanheimerort standen ein Auto, ein Mofa und mehrere Briefkästen in Flammen. Überall blieb es bei Sachschäden - niemand wurde verletzt. Die Fälle im Detail:

In der Nacht zu Samstag (16. September) setzten Unbekannte gegen 3 Uhr mehrere Briefkästen an der Berliner Straße in Obermeiderich in Brand. Diverse Klingelschilder sowie die Fensterscheibe des Hauses wurden durch die Flammen beschädigt.

Nur knapp 500 Meter weiter und eine halbe Stunde später (gegen 3:35 Uhr) löschte die Feuerwehr die Flammen eines brennenden Mofas an der Wiesbadener Straße. Das Fahrzeug brannte komplett ab - samt Nummernschild. Die Polizei Duisburg sucht daher den Eigentümer. Ob es einen Zusammenhang zwischen den Bränden in Obermeiderich gibt, wird derzeit geprüft.

In Wanheimerort an der Glaserstraße stand am Sonntagmorgen (17. September, gegen 6:30 Uhr) ein BMW in Flammen. Das Auto brannte nahezu komplett aus. Auch hier löschte die Feuerwehr den Brand. Aufgrund der Hitze wurde ebenfalls ein geparkter Mercedes beschädigt.

Das Kriminalkommissariat 11 sucht in allen Fällen Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Hinweise nehmen die Ermittler unter der Rufnummer 0203 2800 entgegen.

