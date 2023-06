POL-SN: 86-jähriger Radfahrer bei Verkehrsunfall in Schwerin schwer verletzt

Schwerin (ots) - In der Nacht vom 21.6. zum 22.6. wurden im Schweriner Stadtteil Neu Zippendorf von unbekannten Tätern drei abgestellte Fahrzeuge gewaltsam geöffnet. Anschließend wurde jeweils der Innenraum der Wagen durchwühlt. In einem Fall konnten die Täter nach ersten Erkenntnissen dabei einen dreistelligen Bargeldbetrag erlangen. Was aus den anderen Wagen ...

mehr