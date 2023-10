Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231016.4 Itzehoe: Geldbörse bei Einkauf entwendet

Itzehoe (ots)

Am Samstag (14.10.23) um 10:50 Uhr tätigte ein 75jähriger Lägerdorfer seine Einkäufe bei einem Supermarkt in der Carl-Zeiss-Straße. Während des Einkaufs fiel dem Kunden ein circa 25 Jahre alter, kräftiger Mann mit schwarzen Haaren und schwarzem Bart auf. Er soll geschätzt 1,65 bis 1,70m groß gewesen sein. Dieser Verdächtige rempelte den Kunden zweimal beim Gang durch die Regale an. An der Kasse bemerkte der Lägerdorfer nun das Fehlen seiner Geldbörse, welche er in der Jackentasche transportierte. Neben persönlichen Ausweispapieren entwendete der Täter einen mittleren, vierstelligen Bargelbetrag. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

