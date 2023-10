POL-IZ: 231016.1 Itzehoe: Hinweise auf Amphetamin bei Verkehrskontrolle

Arkebek (ots) - Am Donnerstag (12.10.23) um 6:40 Uhr erfasste ein Maishäcksler bei der Ernte auf einem Feld an der Bunsoher Straße einen an der Maispflanze positionierten Edelstahlbolzen. Hierbei beschädigte der Bolzen einen Satz Messer, eine Gegenschneide und den Cracker des Häckslers. Der Schaden beläuft sich auf circa 18.000 Euro. Bereits am 8.10.23 kam es zu ...

mehr