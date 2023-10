Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231013.6 Arkebek: Maishäcksler wiederholt durch Edelstahlbolzen beschädigt

Arkebek (ots)

Am Donnerstag (12.10.23) um 6:40 Uhr erfasste ein Maishäcksler bei der Ernte auf einem Feld an der Bunsoher Straße einen an der Maispflanze positionierten Edelstahlbolzen. Hierbei beschädigte der Bolzen einen Satz Messer, eine Gegenschneide und den Cracker des Häckslers. Der Schaden beläuft sich auf circa 18.000 Euro. Bereits am 8.10.23 kam es zu einer ähnlichen Sachbeschädigung an einem Feld an der K40 Höhe Hollenbarg. Auch hier entstand an einem Maishäcksler ein Schaden von circa 20.000 Euro. In den letzten drei Wochen summiert sich die Zahl der Beschädigungen mit den letzten beiden Fällen auf fünf Beschädigungen in den Bereichen Delve, Wrohm und Arkebek. Hinweise zu Tätern gibt es derzeit noch nicht, die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Sachdienliche Hinweise zu den Verursachern werden unter 04835-310 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell