Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231013.4 Norderwöhrden: Betrunken und ohne Führerschein unterwegs

Norderwöhrden (ots)

In der Nacht zum Donnerstag hat die Polizei dank eines Zeugenhinweises eine Trunkenheitsfahrt eines Mannes auf der Bundesstraße 203 aufgedeckt. Wie sich später herausstellte, besaß der Beschuldigte keine gültige Fahrerlaubnis.

Um 04.45 Uhr erhielt eine Streife Kenntnis von einem Fahrzeug, das in Schlangenlinien auf der B 203 in Richtung Heide unterwegs sein sollte. Den verdächtigen Wagen entdeckten die Beamten schließlich in Norderwöhrden am Fahrbahnrand. Auf dem Fahrersitz befand sich ein 47-Jähriger, bei dem die Einsatzkräfte Atemalkoholgeruch feststellten. Der Dithmarscher räumte ein, zuvor Alkohol getrunken zu haben. Ein Atemalkoholtest bei ihm ergab einen Wert von 1,72 Promille. Die Beamten ordneten daraufhin die Entnahme einer Blutprobe an und leiteten ein Strafverfahren wegen der Trunkenheit im Verkehr und wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis ein, denn einen gültigen Führerschein besaß der Beschuldigte nicht.

Merle Neufeld

