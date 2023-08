Polizeiinspektion Cuxhaven

POL-CUX: Polizeibericht aus dem Bereich Hemmoor

Cuxhaven (ots)

Bülkau - Alkohol am Steuer

Am Dienstag, gegen 19:00 Uhr, versuchte der 64-jährige Fahrer eines Krankenfahrstuhl (45 km/h - auch Kleinst-Pkw oder Kabinenroller genannt) von einer Grundstückausfahrt nach links auf die Straße Bovenmoor (L144) in Richtung Odisheim abzubiegen. Hierbei kam der Mann aus dem Sietland zu weit nach rechts und stürzte in den rechtsseitig gelegenen wasserführenden Graben. Glücklicherweise wurde der Unfall von einem hilfsbereiten Zeugen wahrgenommen, dem es gelang, den Fahrer aus der Fahrzeug zu retten. Durch den Unfall verletzte sich der 64-jährige leicht und musste von einem hinzugerufenen Rettungswagen versorgt werden. Die Polizei kam wenig später an den Einsatzort und konnte recht bald ermitteln, was zu diesem Unfallgeschehen geführt haben mag. Bei einer Überprüfung des Sietländers stellten die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft fest, ein Alkohol-Vortest ergab einen Wert von über 3,4 Promille. Gegen den Fahrer wurde Blutprobe angeordnet und ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr eingeleitet. Das Fahrzeug wurde mithilfe eines landwirtschaftlichen Schleppers aus dem Graben geborgen.

