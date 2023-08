POL-CUX: Fahren ohne Fahrerlaubnis

Cuxhaven (ots) - Klasse B reicht nicht - 27-jähriger ohne erforderliche Fahrerlaubnis unterwegs Lamstedt (ost) Die Gesamtmasse eines Gespanns wurde einem jungen Mann aus der Börde am Samstag gegen 08:20 Uhr auf der Schützenstraße in Lamstedt zum Verhängnis. Beamte der Polizei Hemmoor kontrollierten den 27-jährigen Fahrer eines Ford Focus als sie diesen in Höhe der Bördehalle in Lamstedt anhielten. Hinter dem Ford hatte der Mann einen Anhänger mit einer Gesamtmasse ...

