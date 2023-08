Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Körbecke - Pedelec-Fahrerin verletzt

Möhnesee (ots)

Am Mittwoch kam es gegen 11:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall im Einmündungsbereich der Straßen "Am Linnenbrai" und "Möwenstraße". Eine 85-jährige Frau aus Möhnesee befuhr mit ihrem Mercedes die Möwenstraße und beabsichtigte in die Straße "Am Linnenbrai" abzubiegen. Während des Abbiegevorganges übersah sie eine vor ihr fahrende 82-jährige Pedelec-Fahrerin. Es kam zur Kollision beider Verkehrsteilnehmerinnen, bei der die Pedelec-Fahrerin auf die Fahrbahn stürzte. Die 82-Jährige wurde anschließend mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert.(dk)

