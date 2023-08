Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Ense-Bremen - Radfahrer verletzt

Ense (ots)

Am gestrigen Mittwochmorgen kam es gegen 07:15 Uhr zu einem Verkehrsunfall auf der Werler Straße, nördlich des Kreisverkehrs Werler Straße, Waltringer Weg, Eickhoffweg. Eine 23-jährige Frau aus Ense befuhr mit ihrem Nissan die Werler Straße aus Ense-Bremen kommend in Richtung Werl. An einer Steigung in Höhe der Unfallstelle übersieht sie den verkehrsbedingt langsam vor ihr fahrenden Citroen einer 20-jährigen Frau aus Ense und fährt auf den Pkw auf. Dieser wiederum wird auf einen 49-jährigen Radfahrer aus Ense geschoben, der sich vor dem Citroen befindet. Der Radfahrer stürzt mit seinem Rennrad auf die Fahrbahn und zieht sich bei dem Sturz Verletzungen zu. Er wird im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus transportiert. (dk)

