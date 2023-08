POL-SO: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Lippstadt (ots) - Die Suche nach dem vermissten 19-Jährigen kann eingestellt werden. Der junge Mann wurde am heutigen Morgen gegen 07.40 Uhr im Rahmen von umfangreichen Suchmaßnahmen von Polizeikräften wohlbehalten im Ortsbereich Lipperode angetroffen und in seine Wohneinrichtung zurückgebracht. Die Polizei bedankt sich für jedwede Bemühung, Aufmerksamkeit und Beteiligung an der Suche. (sn) Rückfragenvermerk für ...

