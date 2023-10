POL-IZ: 231013.1 Meldorf: Minibagger entwendet

Heide (ots) - Am gestrigen Tag waren Autoaufbrecher in Heide und in Lohe-Rickelshof aktiv. Sie stiegen in zwei Fahrzeuge ein und entwendeten aus dem Inneren einige Wertgegenstände. Im Zeitraum von 06.45 Uhr bis 13.15 Uhr schlug ein Unbekannter die Scheibe eines Audis ein, der auf dem 1. Parkdeck des Parkhauses in der Marschstraße in Heide stand. Aus dem Wagen stahl er ein Portemonnaie mit einigen Karten, Bargeld ...

