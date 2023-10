Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231012.5 Heide: Einsatz zahlreicher Polizeikräfte nach Bedrohung

Heide (ots)

Nachdem ein Heider gegenüber einer Schule in Rendsburg am gestrigen Tag eine Bedrohung ausgesprochen hat, erfolgte die Festnahme des Mannes heute Vormittag in Heide. Eine Gefährdung von Personen lag zu keinem Zeitpunkt vor.

Nachdem die Heider Polizei am heutigen Tag Kenntnis von einer Bedrohung eines Mannes gegenüber einer Schule in Rendsburg erhalten hat, suchten Beamte, darunter auch Spezialkräfte, die Wohnanschrift des Tatverdächtigen im Bereich des Heider Kreishauses gegen 11.30 Uhr auf. Die Einsatzkräfte trafen den Beschuldigten an, der sich kooperativ gegenüber der Polizei verhielt. Zur Durchführung erkennungsdienstlicher Maßnahmen brachten Beamte den Heider zum örtlichen Polizeirevier. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung fanden Polizisten eine Schreckschusswaffe auf und stellten diese sicher.

Der 44-Jährige wird sich nun wegen der Bedrohung verantworten müssen, nähere Hintergründe der Tat bleiben durch die Heider Kripo zu ermitteln.

Merle Neufeld

