Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231012.3 Heide: Einbrüche in Fahrzeuge

Heide (ots)

Am gestrigen Tag waren Autoaufbrecher in Heide und in Lohe-Rickelshof aktiv. Sie stiegen in zwei Fahrzeuge ein und entwendeten aus dem Inneren einige Wertgegenstände.

Im Zeitraum von 06.45 Uhr bis 13.15 Uhr schlug ein Unbekannter die Scheibe eines Audis ein, der auf dem 1. Parkdeck des Parkhauses in der Marschstraße in Heide stand. Aus dem Wagen stahl er ein Portemonnaie mit einigen Karten, Bargeld erbeutete der Täter nicht.

In etwa demselben Zeitraum, 05.30 Uhr bis 14.00 Uhr, suchte ein Dieb einen Fiat Dukato in der Straße Friedrichwerk in Lohe-Rickelshof auf, zerstörte eine Fensterscheibe und entwendete 300 Euro Bargeld und eine Zulassungsbescheinigung. Die Höhe des angerichteten Sachschadens dürfte bei etwa 200 Euro liegen.

Zeugen, die im Zusammenhang mit den Taten verdächtige Beobachtungen gemacht haben, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

Merle Neufeld

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell