Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 231011.2 Eddelak: Frau bei Feuer verletzt

Eddelak (ots)

Am Dienstagabend ist es in Eddelak zu einem Brand einer Garage mit angrenzender Überdachung gekommen. Eine Bewohnerin erlitt bei dem Feuer Verbrennungen und kam in ein Krankenhaus. Die übrigen vier Bewohner blieben unversehrt.

Gegen 23.00 Uhr geriet zunächst eine Überdachung an einer Garage im Schulweg in Brand. Die Flammen griffen auf die Garage über und zerstörten diese in Teilen. Dank des Einsatzes der Feuerwehr gelang es, das Wohnhaus zu schützen. Lediglich einige sich auf der Terrasse befindende Möbel fielen der Hitze zum Opfer.

Die Bewohner des Hauses nahmen das Feuer zeitig wahr, so dass sie das Haus verlassen konnten. Eine 53-Jährige kam dabei mit den Flammen in Berührung und zog sich Verletzungen zu. Ein Rettungswagen brachte die Dithmarscherin in ein Krankenhaus, ein weiterer Rettungswagen verblieb zur Versorgung der Betroffenen vor Ort.

Die Schadenshöhe dürfte nach ersten Schätzungen im fünfstelligen Bereich liegen. Die Ermittlungen in dieser Sache hat die Heider Kripo übernommen. Brandursächlich dürfte nach derzeitigen Erkenntnissen ein technischer Defekt gewesen sein.

Merle Neufeld

